Валиев проведёт бой с Шором на турнире UFC
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Российский боец ММА Тимур Валиев выступит на турнире UFC Fight Night 204, который состоится 19 марта в Лондоне. Соперником россиянина будет представитель Уэльса Джек Шор.
Фотографию можно посмотреть на оцифиальной странице UFC Russia в «Инстаграме».
Валиев провёл последний бой на UFC Fight Night 191, где встречался с бразильским бойцом Раони Барселосом. Победу праздновал Тимур решением большинства судей.
26-летний Шор в последний раз сражался на турнире UFC Fight Night 191 с Людвиком Шолиняном. В этом бою Джек победил единогласным решением судей. На счету Шора также ни одного поражения при 16 победах.
Изначально бой с Шором должен был проводить другой российский боец смешанных единоборств — Умар Нурмагомедов.
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