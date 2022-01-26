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Валиев проведёт бой с Шором на турнире UFC

Валиев проведёт бой с Шором на турнире UFC
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Российский боец ММА Тимур Валиев выступит на турнире UFC Fight Night 204, который состоится 19 марта в Лондоне. Соперником россиянина будет представитель Уэльса Джек Шор.

Фотографию можно посмотреть на оцифиальной странице UFC Russia в «Инстаграме».

Валиев провёл последний бой на UFC Fight Night 191, где встречался с бразильским бойцом Раони Барселосом. Победу праздновал Тимур решением большинства судей.

26-летний Шор в последний раз сражался на турнире UFC Fight Night 191 с Людвиком Шолиняном. В этом бою Джек победил единогласным решением судей. На счету Шора также ни одного поражения при 16 победах.

Изначально бой с Шором должен был проводить другой российский боец смешанных единоборств — Умар Нурмагомедов.

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