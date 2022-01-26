Пётр Ян вошёл в топ-10 рейтинга P4P от UFC

Пресс-служба промоушена UFC представила обновлённый рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории. Российский боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян поднялся сразу на две позиции и вошёл в десятку сильнейших. Теперь временный чемпион UFC в легчайшем весе занимает девятую строчку.
Стипе Миочич, который был на девятом месте, опустился на 10-е. Брэндон Морено, уступивший Дейвисону Фигейреду и потерявший титул чемпиона наилегчайшего веса, потерял сразу три места. Теперь он 13-й. Фигейреду стал 12-м. Возглавляет рейтинг австралийский боец UFC Александр Волкановски.
Ранее обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг отреагировал на прогноз бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу на его бой с Яном.
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