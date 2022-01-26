Ти Джей Диллашоу: возвращение пояса — моя цель. Больше мне не к чему стремиться

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу высказался по поводу своего возвращения после травмы.

«Всё идет по плану — я просто не понимал, сколько работы мне придется проделать. Не понимал, насколько избито моё колено. Но сейчас у меня почти полная амплитуда движений. Сила есть, мне просто нужно убедиться, что я в порядке, чтобы не испытывать страх при движениях. Я бы не стал называть точные сроки возвращения, но думаю, что это произойдёт в середине года. Я могу заниматься митсом, силовыми и кондиционными упражнениями. Я ещё не занимался грэпплингом. Это последнее, в чём я снова буду чувствовать себя комфортно. А потом я должен начать думать о том, чтобы попасть в лагерь.



Давайте будем честными — я ушёл чемпионом. Я вернулся, дрался с претендентом № 1 после 2,5-летнего перерыва и смог победить его. Что ещё мне остаётся? Ничто не заставит меня по-настоящему загореться, кроме возвращения пояса. Это моя цель. Больше мне не к чему стремиться», — приводит слова Диллашоу BJ Penn.