Уайт рассказал о возможном бое между Фергюсоном и Чендлером

Президент UFC Дана Уайт заявил, что лига рассматривает возможность проведения боя между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером. Об этом в своём «твиттере» рассказал журналист Шахин Аль-Шатти.

Бойцы неоднократно высказывались и задевали друг друга.

На турнире UFC 262 в Хьюстоне (США) Фергюсон проиграл Бенеилу Дариушу. Это поражение стало третьим подряд для Тони. Начало серии поражений было положено в бою с Джастином Гэтжи, тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов. Затем Тони потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой. Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.



35-летний Чендлер в двух последних боях проиграл Гэтжи и Оливейре. В дебютном для себя поединке в UFC в январе 2021 Майкл победил Дэна Хукера.