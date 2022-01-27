Марк Урванов проведёт отборочный бой за право сразиться с чемпионом мира

Российский боксёр Марк Урванов (20-2-1, 10 КО) и венесуэлец Анхель Родригес (19-1, 10 КО) проведут отборочный бой по линии WBA (до 59 кг) и определят обязательного претендента на бой за титул чемпиона мира. Поединок состоится 19 февраля и станет соглавным событием Вечера бокса под эгидой RCC Boxing Promotions, который пройдёт на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге.
В марте 2020 года Урванов провёл бой против Акжола Сулайманбека Уулу и завоевал пояс WBA Gold, который автоматически дал ему право претендовать на чемпионский бой. Из-за пандемии Марк так и не получил заветного шанса, но смог провести две рейтинговые встречи, в которых доминировал над соперниками.
Венесуэлец проигрывал лишь раз — на старте карьеры он уступил мексиканцу Карлосу Диасу. Впрочем, локдаун тоже стал для боксёра проблемой — за последние три года он провёл лишь два поединка, но оба раза нокаутировал своих соперников.
Отметим, что победитель поединка выйдет на чемпиона WBA Роджера Гутьерреса.
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