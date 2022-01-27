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Шлеменко рассказал, за счёт чего Молдавский победит Бейдера

Шлеменко рассказал, за счёт чего Молдавский победит Бейдера
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В ночь с 29 на 30 января по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) состоится турнир Bellator 272. В главном бою сойдутся действующий чемпион в тяжёлом весе Райан Бейдер и временный чемпион Валентин Молдавский. Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что победу в этом бою одержит его соотечественник.

«Какой тут будет исход сложно сказать. Можно предположить, что победит Молдавский. Он всё-таки из команды, которая два раза уже дралась с Бейдером, кажется, они его уже изучили. Вот как раз за счёт этого я бы поставил на Молдавского в этом бою. Так хорошо, как Fedor Team, никто не знает Бейдера.

Молдавский и Бейдер очень похожи. Они оба выходцы из вольной борьбы, в стойке что-то делают, дерутся. Основные преимущества Молдавского в том, что он из команды Фёдора и в том, что они очень хорошо изучили Байдера.

Думаю, сам Фёдор будет готовить Молдавского к этой победе. Для него это принципиально. Тем более, один пояс они у него забрали, вот теперь есть шанс забрать второй», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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