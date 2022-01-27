Джошуа и Уайт отказались от отступных. Бой Усик — Фьюри пока не состоится

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях, британец Энтони Джошуа и британский боксёр Диллиан Уайт отказались от значительных отступных, сообщает TalkSPORT. Таким образом, это не позволит чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри и чемпиону мира по версиям IBF, WBO и WBA Александру Усику провести объединительный поединок в ближайшее время.
28 января поединок между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом отправится на торги, поскольку стороны не смогли договориться о деталях боя на стадии свободных переговоров.
Что касается поединка-реванша Энтони Джошуа и Александра Усика, то ожидается, что бой состоится этой весной.
Сообщается, что Диллиану Уайту предлагали $ 6,69 млн, в то время как Джошуа ждал чек в $ 20 млн за отказ от предстоящих боёв. При этом Джошуа получал приоритетное право на встречу с победителем боя Фьюри — Усик, однако оба боксёра в итоге отказались от отступных.
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