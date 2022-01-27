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Результаты взвешивания Eagle FC 44: Харитонов оказался на 12,4 кг тяжелее Спонга

Результаты взвешивания Eagle FC 44: Харитонов оказался на 12,4 кг тяжелее Спонга
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В ночь с 28 на 29 января мск в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 44. Главным событием турнир станет поединок между российским бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и голландцем Тайроном Спонгом.

В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Харитонов оказался тяжелее своего соперника на 12,4 кг.

Основной кард

Сергей Харитонов (120 кг) — Тайрон Спонг (103,6 кг)
Рашад Эванс (91,7) — Габриэль Чекко (92,7)
Рэй Борг (61,5) — Коди Гибсон (61,5)
Рамазан Курамагомедов (79,1) — Джон Ховард (79,2)
Раймонд Магомедалиев (79,5) — Энтони Нжокуани (78,7)

Предварительный кард

Арман Оспанов (66,2) — Дилан Сальвадор (67,7)
Йорган Де Кастро (120) — Шон Ашер (108,5)
Майлс Хансингер (79,7) — Демаркус Джексон (79,1)
Шон Банч (61,5) — Фирдавс Хасанов (60,8)
Лоик Раджабов (74,8) — Зак Зейн (74,6)
Ситик Мудуев (70,4) — Майдеддин Айади (70,7)

Напомним, Харитонов заменил Антониу Силву, который не сможет принять участия в соревнованиях. Лига Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что бывший претендент на пояс UFC, знаменитый американский боец Чейл Соннен стал комментатором промоушена Нурмагомедова. Кроме того, комментировать в лиге будут знаменитые бойцы UFC Генри Сехудо и Фелиция Спенсер.

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