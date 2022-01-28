«Не делай этого». Виталий Кличко призвал Джошуа не отказываться от реванша с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко призвал британца Энтони Джошуа не отказываться от реванша с украинцем Александром Усиком.

«Это его решение. Но мое личное мнение, если Джошуа откажется в этот момент, когда боксёрская аудитория ожидает реванша и хочет увидеть ещё один бой Джошуа против Усика, он покажет слабость. Джошуа, не делай этого, пожалуйста. Как бойцы, мы сражаемся не только за себя, но и за болельщиков. Если болельщики хотят увидеть этот бой, он должен состояться. Если Джошуа откажется, я не уверен, что интерес к нему будет таким большим в будущем», — приводит слова Кличко Sky Sports.

Напомним, недавно поединок между Усиком и Джошуа был признан событием года по версии издания The Ring. Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.