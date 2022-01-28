«Будьте аккуратны, Eagle FC здесь». Хабиб предостерёг другие промоушены

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов предостерёг другие промоушены в связи с созданием своего проекта Eagle FC.



«Крупные организации, такие как UFC, Bellator, должны быть осторожны со своими бойцами, потому что Eagle FC уже здесь. Конечно, мы пытаемся подписать хороших спортсменов, великих спортсменов с хорошими именами. В то же время мы работаем и с молодым поколением. У нас есть две цели. Я просто хочу сказать: будьте осторожны. Если они не будут обращаться с хорошими бойцами достойно, то Eagle FC примет их.



Я понимаю эту игру изнутри. Последние 12 лет я был профессиональным бойцом. Слышу от многих бойцов, что они действительно хотят видеть весовые категории 155, 65, 75 и 85. Когда я открыл этот Eagle FC, подумал: «Почему я не могу этого сделать?» Давайте создадим какую-нибудь новую историю», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции Eagle FC.

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