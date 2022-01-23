Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб пригласил Джейка Пола в свой промоушен

Хабиб пригласил Джейка Пола в свой промоушен
Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов пригласил известного блогера и боксёра Джейка Пола в свой промоушен.

«Двери EagleFС всегда открыты для тебя и твоей команды», — написал Хабиб в своём «твиттере».

Ранее Пол выражал желание попробовать свои силы в ММА.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

Дерзкий блогер раскачивает империю UFC. Пол заставит Дану увеличить бойцам гонорары Дерзкий блогер раскачивает империю UFC. Пол заставит Дану увеличить бойцам гонорары
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022