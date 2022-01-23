Хабиб пригласил Джейка Пола в свой промоушен

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов пригласил известного блогера и боксёра Джейка Пола в свой промоушен.



«Двери EagleFС всегда открыты для тебя и твоей команды», — написал Хабиб в своём «твиттере».

Ранее Пол выражал желание попробовать свои силы в ММА.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.