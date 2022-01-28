С. Нурмагомедов выразил желание провести бой с О'Мэлли

Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов разместил в своём «твиттере» новый пост, где заявил о намерении провести поединок с представителем США Шоном О'Мэлли.



«Привет, Шон. В UFC два раза предлагали организовать бой между нами, но твоя куриная задница ни разу не ответила. Так что мы будем делать? Я хочу убить весь тот хайп, который есть вокруг тебя», — написал Нурмагомедов.



Последний поединок Саид провёл на турнире UFC 270, который состоялся в ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США). Нурмагомедов встречался с американцем Коди Стаманном в рамках основного карда и победил его удушающим приёмом. Ранее Саид Нурмагомедов провёл четыре боя в UFC, одержав три победы при одном поражении.