С. Нурмагомедов выразил желание провести бой с О'Мэлли
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Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов разместил в своём «твиттере» новый пост, где заявил о намерении провести поединок с представителем США Шоном О'Мэлли.
«Привет, Шон. В UFC два раза предлагали организовать бой между нами, но твоя куриная задница ни разу не ответила. Так что мы будем делать? Я хочу убить весь тот хайп, который есть вокруг тебя», — написал Нурмагомедов.
Последний поединок Саид провёл на турнире UFC 270, который состоялся в ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США). Нурмагомедов встречался с американцем Коди Стаманном в рамках основного карда и победил его удушающим приёмом. Ранее Саид Нурмагомедов провёл четыре боя в UFC, одержав три победы при одном поражении.
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