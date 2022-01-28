Иван Кондратьев эффектным нокаутом победил литовца Давидаса Римкуса. Видео

Российский кикбоксёр Иван Кондратьев, выступающий в промоушене ONE Fighting Championship, одержал победу в бою с представителем Литвы Давидасом Римкусом. Победа была добыта нокаутом в третьем раунде.

Права на видео принадлежат One Championship. Видеозапись можно посмотреть на странице ONE Championship в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что в рамках турнира промоушена ONE поединок проведут российский боец Алаверди Рамазанов и представитель Таиланда Нонг-О Гайянхадао. Противостояние запланировано на 26 марта. Гайянхадао будет защищать титул ONE Championship по муай-тай.