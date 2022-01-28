«Я еду домой!» Тайсон Фьюри отреагировал на бой в Великобритании

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри отреагировал на завершение торгов по его бою с обязательным претендентом на титул Диллианом Уайтом.
«Очень счастлив, ребята! Большой цыганский король едет домой! Я еду домой! Не могу дождаться встречи с Диллианом. Спарта!» — сказал Тайсон Фьюри на видео, опубликованном в его «твиттере».
Напомним, после победы Фьюри, одержанной им в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, Всемирный боксёрский совет дал Тайсону срок в 30 дней для организации поединка с представителем Украины Александром Усиком. Стороны, однако, не смогли договориться о бое, так как Энтони Джошуа воспользовался правом потребовать от украинца реванш. По этой причине Фьюри должен провести поединок с обязательным претендентом, которым и является Уайт.
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