«Величайший за все времена». Дастин Порье показал фото с Фёдором Емельяненко

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье разместил новый пост в своём «твиттере». Порье опубликовал фотографию с российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.
Порье подписал фотографию эмодзи козы, что является акронимом фразы Greatest of all time — «Величайший за все времена».
Посмотреть фото можно в «твиттере» Дастина Порье.
Ранее сообщалось, что Порье выразил согласие провести бой с соотечественником Нейтом Диазом. В последний раз Дастин сражался на турнире UFC 269, где ему противостоял бразилец Чарльз Оливейра. Бой завершился победой Оливейры за счёт удушающего приёма.
Емельяненко приехал в США, чтобы поддержать партнёра по команде Валентина Молдавского, которому в ночь с 29 на 30 января на турнире Belltor 273 предстоит поединок с чемпионом Bellator в тяжёлом весе Райаном Бейдером. Молдавский носит звание временного чемпиона промоушена.
Последний бой Фёдор Емельяненко провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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