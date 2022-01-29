Райан Бейдер открыт для реванш-боя с Фёдором Емельяненко при определённых условиях

38-летний американский боец Райан Бейдер, являющийся действующим чемпионом Bellator в тяжёлом весе, высказался о возможном реванш-бое с 45-летним россиянином Фёдором Емельяненко.
«Я люблю Фёдора. Я думаю, что он отличный спортсмен и отличный человек. У меня с ним ничего, кроме отличного общения. Я нокаутировал его за каких-то 36 секунд в финале Гран-при в тяжёлом весе. весе. Лучше этого и быть не может. Так буду ли я вновь драться с ним? Да, если в этом есть смысл.
Согласиться на этот бой – это определённо проигрышная позиция. Да, я уже победил его, но я должен победить его вновь.
Мы свяжемся с Bellator и посмотрим, что можем сделать, чтобы для меня было небольшой победой поехать в Москву, сразиться с Фёдором в России и всё такое. Где-то всегда есть положительный момент. Просто нужно найти это», — цитирует Бейдера MMA Fighting.
Напомним, бой между Бейдером и Емельяненко состоялся 27 января 2019 года. Поединок завершился победой американца нокаутом уже в первом раунде.
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