Хабиб: только начинаем, наблюдайте

Хабиб Нурмагомедов пригласил зрителей к просмотру боёв своего первого в истории промоушена — турнира Eagle FC 44, который начался в Майами (штат Флорида, США) в ночь с 28 на 29 января.
«Только начинаем, наблюдайте…», — написал Хабиб в своём «инстаграме».
В главном поединке встретятся российский ветеран ММА Сергей Харитонов и бывший чемпион Латинской Америки по кикбоксингу и непобеждённый боксёр (14 (13КО) – 0 – 0) Тайрон Спонг.
Основной кард
Сергей Харитонов (120 кг) — Тайрон Спонг (103,6 кг)
Рашад Эванс (91,7) — Габриэль Чекко (92,7)
Рэй Борг (61,5) — Коди Гибсон (61,5)
Рамазан Курамагомедов (79,1) — Джон Ховард (79,2)
Раймонд Магомедалиев (79,5) — Энтони Нжокуани (78,7).
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию событий вокруг вечера боёв Eagle FC 44.
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