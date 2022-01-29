Хабиб: только начинаем, наблюдайте

Хабиб Нурмагомедов пригласил зрителей к просмотру боёв своего первого в истории промоушена — турнира Eagle FC 44, который начался в Майами (штат Флорида, США) в ночь с 28 на 29 января.



«Только начинаем, наблюдайте…», — написал Хабиб в своём «инстаграме».

В главном поединке встретятся российский ветеран ММА Сергей Харитонов и бывший чемпион Латинской Америки по кикбоксингу и непобеждённый боксёр (14 (13КО) – 0 – 0) Тайрон Спонг.



Основной кард

Сергей Харитонов (120 кг) — Тайрон Спонг (103,6 кг)

Рашад Эванс (91,7) — Габриэль Чекко (92,7)

Рэй Борг (61,5) — Коди Гибсон (61,5)

Рамазан Курамагомедов (79,1) — Джон Ховард (79,2)

Раймонд Магомедалиев (79,5) — Энтони Нжокуани (78,7).



«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию событий вокруг вечера боёв Eagle FC 44.