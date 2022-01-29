Харитонов нокаутировал Спонга на турнире Хабиба

В главном событии первого в истории турнира лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 44 сразились российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов и бывший чемпион Латинской Америки по кикбоксингу и непобеждённый боксёр, нидерландец Тайрон Спонг.



Турнир прошёл на FLX арене в Майами и закончился победой Харитонова техническим нокаутом во втором раунде.



В соглавном бою турнира легендарный американский боец Рашад Эванс победил бразильца Габриэля Чекко единогласным решением судей со счётом 30-27.



Россию также представил непобеждённый дагестанец Рамазан Курамагомедов. Он одержал 10-ю победу подряд в боях ММА. Единогласным решением судей Рамазан победил американца Джона Ховарда — 30-27, 30-27, 30-26. На счету 38-летнего Ховарда 18 поражений в 47 боях.



Онлайн-трансляцию событий вокруг дебюта промоушена Хабиба Нурмагомедова за океаном на «Чемпионате» можно посмотреть здесь.

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