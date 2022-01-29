Сергей Харитонов отреагировал на идею Вячеслава Дацика провести бой с ним

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался об идее соотечественника Вячеслава Дацика провести бой с ним.



«Вячеслав — он такой парень… Честно говоря, молодец. Смотрю его поединки. Но вот эти интриги, вот эти бои… Как это правильно называется? Поп-ММА, да? Думаю, что я приду туда через два-три года. Может быть. Если почувствую, что не вытягиваю на таком уровне. Он хороший парень. И, честно говоря, я поддерживал его даже когда он там где-то… Лишнее иногда говорит, но он духовитый пацан. Мне нравится, что он всегда идёт вперёд, и так далее. Не то что я хотел сказать, что это не мой уровень, но я выступаю в чуть других промоушенах и за другие деньги. Не думаю, что какая-то организация могла бы мне предложить подобные гонорары в России. Предложат — почему нет. Всегда готов к переговорам», — приводит слова Сергея Харитонова «Спорт-экспресс».