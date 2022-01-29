Хабиб отправил Джейку Полу контракт с Eagle FC
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Бывший чемпион промоушена UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что отправил контакт с Eagle FC известному видеоблогеру и боксёру Джейку Полу.
«Мы предложили ему контракт, и теперь ждём его ответа. Если он захочет, то знает, где нас найти», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.
В декабре Пол победил экс-чемпиона UFC, американца Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. Ранее Пол не раз выражал желание попробовать свои силы в ММА. Не так давно сообщалось, что Хабиб пригласил Джейка в свой промоушен Eagle FC. Ответ американца не заставил себя долго ждать:
«По рукам. Только если я буду драться с тобой первым».
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