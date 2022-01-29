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Менеджер Магомедшарипова собирается обговорить с UFC будущее Забита на следующей неделе

Менеджер Магомедшарипова собирается обговорить с UFC будущее Забита на следующей неделе
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Али Абдель-Азиз, менеджер Забита Магомедшарипова, сообщил, что планирует поговорить с UFC насчёт будущего российского бойца.

«Забит тренируется. Он участвует в программе USADA, но у него были проблемы со здоровьем. Думаю, что уже на следующей неджеле я поговорю с UFC насчёт будущего Забита. Посмотрим, что получится. Магомедшарипов — один из самых опасных бойцов в этой весовой категории. Я верю, что уже завтра он мог бы стать чемпионом. Волкановски, конечно, хороший чемпион, но Забит находится на другом уровне.

Мне нужно поговорить с Шоном Шелби, матчмейкером UFC, на следующей неделе. Забит должен сказать, когда он готов драться и за какую сумму. Это не только проблема UFC. Но, уверен, мы во всём разберёмся», — цитирует Абдель-Азиза MMA Junkie.

Ранее Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Позже глава промоушена UFC Дана Уайт не смог ответить на вопрос о возможном возвращении в промоушен российского бойца.

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