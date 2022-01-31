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Тренер Альвареса назвал приоритетного соперника для Сауля

Тренер Альвареса назвал приоритетного соперника для Сауля
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Эдди Рейносо, тренер Сауля Альвареса, рассказал, что лучшим вариантом следующего соперника его подопечного является Джермалл Чарло.

«Лучший вариант для Альвареса — бой против Джермалла Чарло. Думаю, именно этот бой будет удобен для раскрутки в СМИ. Чарло — боец, который больше продаёт, у него гигантская армия фанатов, по этой причине это более привлекательный поединок. Сейчас Канело на том уровне, когда он может драться с кем угодно. Я думаю, что разница только в весе, и нам следует быть с этим осторожными. Сауль Альварес выступает в тех весах, где чувствует себя сильным, и 76,2 кг как раз из их числа», — сказал Рейносо в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Рейносо признался, что заинтересован в подготовке бывшего чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях, британца Энтони Джошуа, к реваншу с украинцем Александром Усиком.

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