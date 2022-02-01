Евгений Тищенко вошёл в топ-15 рейтинга лучших крузеров WBA
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Олимпийский чемпион 2016 года по боксу Евгений Тищенко (9-1) впервые вошёл в число сильнейших боксёров WBA в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). Сегодня Всемирная боксёрская организация опубликовала обновлённые рейтинги — российский боксёр занимает там 15-ю позицию.
В последнем поединке Тищенко одержал уверенную победу над Дмитрием Кудряшовым и завоевал титул интернационального чемпиона WBC, а за несколько месяцев до этого боксировал в отборочном поединке WBC против Табисо Мчуну, но уступил решением судей. В активе Тищенко девять побед, шесть из которых — досрочные.
Отметим, что российский боксёр выступает под эгидой организации RCC Boxing Promotions.
Ранее Тищенко назвал сумму, которой ему хватало бы для комфортной жизни в течение месяца.
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