Хабиб: Ислам Махачев готов

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя «инстаграме», показав фото с тренировки своего приятеля Ислама Махачева.
«Это был хороший день для спарринга, и я очень рад видеть, что Ислам Махачев готов. До боя 26 дней. Всё по делу. Всё точно в цель», — написал Хабиб.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, следующий поединок Махачев проведёт с бойцом смешанных единоборств Бенеилом Дариушем. Противостояние состоится в ночь с 26 на 27 февраля в рамках UFC Fight Night.
В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
Дариуш в последний раз дрался в мае 2021 года, победив Тони Фергюсона единогласным решением судей.
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