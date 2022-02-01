Хабиб: Ислам Махачев готов

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя «инстаграме», показав фото с тренировки своего приятеля Ислама Махачева.



«Это был хороший день для спарринга, и я очень рад видеть, что Ислам Махачев готов. До боя 26 дней. Всё по делу. Всё точно в цель», — написал Хабиб.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, следующий поединок Махачев проведёт с бойцом смешанных единоборств Бенеилом Дариушем. Противостояние состоится в ночь с 26 на 27 февраля в рамках UFC Fight Night.



В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.



Дариуш в последний раз дрался в мае 2021 года, победив Тони Фергюсона единогласным решением судей.