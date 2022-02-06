Крис Юбэнк-мл. одолел Лиама Уильямса, отправив его в нокдаун 4 раза

Британский боксёр Крис Юбэнк-младший одолел уэльского боксёра Лиама Уильямса в главном бою боксёрского вечера промоутерской компании Boxxer.
По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Юбэнку со счетом 116-109, 116-108, 117-109. Победитель отправлял своего соперника четыре раз в нокдаун.
Ранее Юбэнк заявил, что его главной целью является поединок с чемпионом мира, и он считает, что сможет одержать досрочную победу над Геннадием Головкиным.
Напомним, следующим соперником Головкина станет чемпион мира по версии WBA Super Рёта Мурата. Бой состоится в марте или апреле 2022 года.
Поединок Головкина и Мураты должен был состояться 29 декабря в Сайтаме, но был перенесён из-за вспышки нового типа коронавируса. Встреча с японцем станет для Головкина первой с декабря 2020 года. Тогда он досрочно победил обязательного претендента на титул по версии IBF Камила Шеремету. Мурата в предыдущей схватке одолел Стивена Батлера.
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