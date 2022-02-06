Турман одолел Барриоса единогласным решением судей. Это 1-й бой Кита за последние 2,5 года

В Лас-Вегасе, штат Невада, завершился вечер бокса, в главном событии которого сражались боксёры полусредней весовой категории: бывший чемпион мира в полусреднем весе, американец Кит Турман и его соотечественник Марио Барриос. Победу единым решением судей праздновал Турман.



Отметим, что в прошлый раз Турман проводил бой в июле 2019 года, когда уступил экс-чемпиону мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.



Напомним, в главном бою боксёрского вечера промоутерской компании Boxxer британский боксёр Крис Юбэнк-младший одолел уэльского боксёра Лиама Уильямса. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Юбэнку со счётом 116-109, 116-108, 117-109. Победитель отправлял своего соперника четыре раза в нокдаун.

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