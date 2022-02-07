Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Если поставят, куда денемся?!» Рахмонов отреагировал на возможный бой с Салиховым

«Если поставят, куда денемся?!» Рахмонов отреагировал на возможный бой с Салиховым
Комментарии

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов дал комментарий по поводу возможного боя с россиянином Муслимом Салиховым, занимающим место в топ-15 полусреднего веса в UFC.

«Не знаю, хороший ударник, хороший соперник, конечно. Если поставят, то конечно подерёмся, куда денемся?! У меня только чисто спортивный интерес. Он тоже, мне кажется, согласится на такой бой. Почему бы нет?», — сказал Рахмонов на YouTube-канале Вестник ММА.

Последний бой Рахмонов провёл с Линдси Харрисоном на турнире UFC Вегас 47. Шавкат одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. В общей сложности теперь на счету казахстанского спортсмена 15 побед (3 победы в UFC) и ни одного поражения, у 34-летнего Харриса 17 побед и 5 поражений. Главным событием вечера стало противостояние между Джеком Херманссоном и Шоном Стриклэндом. Победу в этом поединке одержал Стриклэнд.

Новость по теме
Шавкат Рахмонов оценил возможность боя с Хамзатом Чимаевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022