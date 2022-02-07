«Если поставят, куда денемся?!» Рахмонов отреагировал на возможный бой с Салиховым

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов дал комментарий по поводу возможного боя с россиянином Муслимом Салиховым, занимающим место в топ-15 полусреднего веса в UFC.
«Не знаю, хороший ударник, хороший соперник, конечно. Если поставят, то конечно подерёмся, куда денемся?! У меня только чисто спортивный интерес. Он тоже, мне кажется, согласится на такой бой. Почему бы нет?», — сказал Рахмонов на YouTube-канале Вестник ММА.
Последний бой Рахмонов провёл с Линдси Харрисоном на турнире UFC Вегас 47. Шавкат одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. В общей сложности теперь на счету казахстанского спортсмена 15 побед (3 победы в UFC) и ни одного поражения, у 34-летнего Харриса 17 побед и 5 поражений. Главным событием вечера стало противостояние между Джеком Херманссоном и Шоном Стриклэндом. Победу в этом поединке одержал Стриклэнд.
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