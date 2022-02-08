Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман перенёс операцию на связках руки

34-летний американский боец смешанных боевых искусств нигерийского происхождения, выступающий под эгидой UFC, Камару Усман, являющийся обладателем титула в полусреднем весе, перенёс операцию на связках руки. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт в «Твиттере».

«Лучший боец в мире Камару Усман сегодня перенёс операцию на связках руки. Это до и после. До скорой встречи, чемпион», — гласит комментарий Уайта к публикации.

В середине января 2022 года Уайт сообщил, что следующим соперником Усмана станет британский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс. Позднее Уайт высказался об идее организовать поединок Усмана с Яном Блаховичем. Всего на счету Камару 21 поединок в ММА, в которых он одержал 20 побед и потерпел одно поражение.