Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман перенёс операцию на связках руки
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34-летний американский боец смешанных боевых искусств нигерийского происхождения, выступающий под эгидой UFC, Камару Усман, являющийся обладателем титула в полусреднем весе, перенёс операцию на связках руки. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт в «Твиттере».
«Лучший боец в мире Камару Усман сегодня перенёс операцию на связках руки. Это до и после. До скорой встречи, чемпион», — гласит комментарий Уайта к публикации.
В середине января 2022 года Уайт сообщил, что следующим соперником Усмана станет британский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс. Позднее Уайт высказался об идее организовать поединок Усмана с Яном Блаховичем. Всего на счету Камару 21 поединок в ММА, в которых он одержал 20 побед и потерпел одно поражение.
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