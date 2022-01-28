Дана Уайт подтвердил интерес к бою Усман — Блахович

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможности организовать поединок между чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и польским бойцом Яном Блаховичем, выступающим в полутяжёлом весе.



«Это интересно. Сейчас Камару — лучший боец в мире, вне зависимости от весовой категории. Что ж, мы узнаем, так ли это на самом деле», — сказал Уайт в интервью для ESPN (запись доступна на странице ESPN MMA в «Инстаграме»).



В середине января 2022 года Уайт сообщил, что следующим соперником Усмана станет британский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс. Всего на счету Камару 21 поединок в ММА, в которых он одержал 20 побед и потерпел одно поражение.



Напомним, в конце марта Блахович должен был встретиться с австрийцем Александаром Ракичем, однако сегодня, 28 января, стало известно, что Ян из-за травмы был вынужден сняться.

Новость по теме Камару Усман признался, что хотел бы провести бой с Яном Блаховичем в полутяжёлом весе