DAZN не собирается заниматься организацией боя Камбососа с Хэйни

Спортивный стриминговый сервис DAZN не заинтересован в организации боя между абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Джорджем Камбососом и обладателем титула WBC Дэвином Хэйни. Об этом сообщает инсайдер Дэн Рафаэль в своём «твиттере».
«Поединок Камбососа с Ломой обсуждается, как и с Гарсией. Обе сделки на столе. DAZN не заинтересован в организации боя с Хэйни.
Дополню, что бой с Ломой пройдёт на платформе ESPN. Поединок с Гарсией будет на DAZN», — написал инсайдер.
Напомним, последний бой Камбосос провёл в конце ноября 2021 года с Теофимо Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем на 14 августа из-за заражения Лопеса коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести поединок в эту дату также оказалось невозможно. Тогда бой перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.
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