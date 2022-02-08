Сехудо объяснил, почему надел туфли на высокой платформе на турнире лиги Хабиба

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо рассказал, почему надел туфли на высокой платформе во время работы в качестве комментатора на турнире россиянина Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 44. По словам Сехудо, особенного выбора у него не было.
«Они дали мне несколько вариантов, сказав: «Слушай, чувак, ты можешь надеть маленькие туфли с высокой подошвой, или мы дадим тебе ящик из-под яблок». В итоге у меня оказались эти туфли, и я подумал: «А в общем-то не так уж и плохо, они дают мне лишние два дюйма. Я собираюсь надеть эти туфли». Я выбрал их», — сказал Сехудо на канале The Triple C & Schmo Show в YouTube.
Фото: YouTube-канал The Triple C
Ранее сообщалось, что первый турнир организации Eagle FC в США собрал более 500 000 просмотров.
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