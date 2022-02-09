Названа дата объединительного боя между Спенсом и Угасом за три титула

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс разместил новый пост у себя в «инстаграме», назвав дату и место своего боя с чемпионом WBA в полусредней весовой категории Йорденисом Угасом.



По словам Спенса, бой пройдёт 16 апреля на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США).

Фото можно посмотреть на официальной странице Эррола Спенса в «Инстаграме».

Напомним, Спенс в последний раз выходил на ринг в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей одержал победу в поединке с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией. Прошлым летом он должен был сразиться с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, но отказался от боя из-за проблем со здоровьем. Вместо него выступил Угас, который в итоге победил Пакьяо единогласным решением судей, отобрав у него пояс WBA. Отметим, что этот поединок стал первым для филиппинца за 25 месяцев. После боя Пакьяо заявил, что ему необходимо подумать о своём будущем в боксе.