Дмитрий Пирог рассказал, при каком условии Усик сможет встать в один ряд с Мохаммедом Али

Бывший обладатель чемпионского пояса WBO, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог считает, что для чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинца Александра Усика бой с Тайсоном Фьюри был бы самым сложным в карьере.
«Продолжая тему Усика, скажу, что Тайсон Фьюри будет самым сложным его соперником. Я сомневаюсь высказать уверенность, что будет победа Усика. Это будет 50 на 50, потому что при всём достаточно интересном поведении, которое демонстрирует Тайсон Фьюри, он, так скажем, морально готов к любым противостояниям. Он — зрелая личность в боксе.
Но если он пройдёт Тайсона Фьюри, то его можно смело ставить в один ряд с Мохаммедом Али. Это сугубо моё личное мнение», — сказал Пирог на YouTube-канале «Студия бокса Виктора Ялымова».
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