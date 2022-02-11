Александр Емельяненко: Монсон старый, но он сам сказал, что хочет меня побить

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о предстоящем поединке с ветераном смешанных единоборств, 51-летним Джеффом Монсоном.
«Бой Монсона с Никулиным не смотрел. Надо будет посмотреть. Думаю, что это не его и зря он полез в бокс, тем более в голые кулаки. Ну, изъявил желание подраться. Значит, будем бить Монсона стоя.
Не старый ли Джефф Монсон, чтобы его бить? Старый. Но я всегда говорил: не я вызывал Монсона на бой! Вы просмотрите все интервью — вы же снимали Монсона! Это он сказал, что хочет побить Емельяненко. Емельяненко сделали предложение. Я сказал, что согласен, чтобы Монсон меня побил — всё. Почему вы постоянно подводите к тому, что я кого-то вызываю? Ни один вызов я не сделал. Я лишь их принимаю. Очередь стоит из желающих получить по зубам. Надо договориться по условиям и выступать», — сказал Емельяненко в интервью на канале «Ушатайка: Спорт-экспресс» в YouTube.
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