Емельяненко над пропастью. Выглядит не очень — бой с Монсоном грозит проблемами

Несколько месяцев назад скандальный Александр Емельяненко вышел из годового запоя и объявил о полноценном возвращении в спорт. Поначалу всё так и было: 40-летний ветеран быстро набрал физическую форму и провёл поединки с Артёмом Тарасовым и Марсио Сантосом.

Новость по теме Александр Емельяненко вышел в эфир в странном состоянии

Да, Александр выглядел слишком грузным и позабывшим половину навыков, зато его настрой и работоспособность внушали уважение. Однако вскоре начались проблемы — внешний вид Емельяненко снова стал беспокоить его многочисленных подписчиков.

Особенно плохо спортсмен стал выглядеть после ареста своего менеджера Азамата Бостанова, обвиняемого сразу в нескольких преступлениях. Лишившись крепкой руки Азамата, который контролировал бойца и вытягивал его из запоев, Александр вполне мог пуститься во все тяжкие. Утверждать мы не будем, просто констатируем факт — Емельяненко выглядит всё хуже даже на постановочных фотографиях с тренировок. Заниматься физическими нагрузками в подобном состоянии очень опасно. Но ещё опаснее — драться с Джеффом Монсоном.

Бой Александра и Джеффа запланирован на 23 февраля. Не факт, что Емельяненко вообще до него доберётся: пока всё выглядит так, словно Александр тренируется с большим трудом и может в любой момент «загнать» себя. А если брат Фёдора всё-таки вытерпит до поединка, может получиться ещё хуже. Потому что Монсон, обладающий огромным опытом, прошёл полноценный тренировочный лагерь в American Top Team. И наверняка вёл себя профессионально, поскольку Джефф никогда не был замечен в нарушении режима.

Будем надеяться, что Александр найдёт силы и за оставшийся до поединка месяц приведёт себя в какой-никакой порядок. Потому что прямо сейчас Емельяненко выглядит так, будто любой удар Монсона может стать роковым. Да, Джеффу уже за пятьдесят, однако его кулак остаётся опаснейшим оружием. Не хочется, чтобы брат Фёдора гробил последнее здоровье — тренировками после гулянок или жестокими поражениями в кулачных боях. Александр нужен нам живым и здоровым — пусть у него всё будет хорошо.