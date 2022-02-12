Майкл Биспинг высказался о возвращении Люка Рокхолда

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг высказался о возвращении в октагон другого экс-чемпиона лиги — Люка Рокхолда.



«Люди уже забыли, на что способен Рокхолд. Его грэпплинг, урон, который он способен наносить соперникам. Его удары ногами, габариты, спортивное телосложение. Он ещё и сёрфер, а также скейтбордист мирового уровня.



Люк в своих социальных сетях намекнул, что может провести бой с Пауло Костой. Если он победит в этом поединке, то сразу же станет одним из претендентов на пояс в среднем весе и может очень быстро получить титульный шанс», — приводит слова Биспинга LowKickMMA.



Рокхолд должен был вернуться в октагон ещё в ноябре 2021 года, однако снялся с боя с Шоном Стриклэндом из-за травмы спины.