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Майкл Биспинг высказался о возвращении Люка Рокхолда

Майкл Биспинг высказался о возвращении Люка Рокхолда
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг высказался о возвращении в октагон другого экс-чемпиона лиги — Люка Рокхолда.

«Люди уже забыли, на что способен Рокхолд. Его грэпплинг, урон, который он способен наносить соперникам. Его удары ногами, габариты, спортивное телосложение. Он ещё и сёрфер, а также скейтбордист мирового уровня.

Люк в своих социальных сетях намекнул, что может провести бой с Пауло Костой. Если он победит в этом поединке, то сразу же станет одним из претендентов на пояс в среднем весе и может очень быстро получить титульный шанс», — приводит слова Биспинга LowKickMMA.

Рокхолд должен был вернуться в октагон ещё в ноябре 2021 года, однако снялся с боя с Шоном Стриклэндом из-за травмы спины.

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