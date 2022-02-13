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Адесанья победил Уиттакера в главном бою UFC 271

Адесанья победил Уиттакера в главном бою UFC 271
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 271, в ходе которого сошлись чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. Противостояние продлилось все пять раундов. Победу единогласным решением судей одержал действующий чемпион Адесанья. Отметим, что для него это четвёртая успешная защита титула подряд.

Адесанья и Уиттакер проводили уже второй бой. Первый поединок между ними прошёл осенью 2019-го. Победу в нём нокаутом праздновал Исраэль.

Ранее в соглавном поединке встречались представитель США Деррик Льюис и австралиец Тай Туваса. Противостояние завершилось победой бойца из Австралии — во втором раунде он нокаутировал своего соперника.

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