Адесанья победил Уиттакера в главном бою UFC 271
Поделиться
В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 271, в ходе которого сошлись чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. Противостояние продлилось все пять раундов. Победу единогласным решением судей одержал действующий чемпион Адесанья. Отметим, что для него это четвёртая успешная защита титула подряд.
Адесанья и Уиттакер проводили уже второй бой. Первый поединок между ними прошёл осенью 2019-го. Победу в нём нокаутом праздновал Исраэль.
Ранее в соглавном поединке встречались представитель США Деррик Льюис и австралиец Тай Туваса. Противостояние завершилось победой бойца из Австралии — во втором раунде он нокаутировал своего соперника.
Новость по темеДерек Брансон отреагировал на поражение от Джареда Каннонье
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
09:14
-
09:03
-
08:59
-
08:20
-
07:51
-
06:27
-
03:07
-
02:53
-
02:34
-
00:49
- 12 февраля 2022
-
23:55
-
23:06
-
21:55
-
21:03
-
20:01
-
18:48
-
17:46
-
16:48
-
16:36
-
15:59
-
15:00
-
14:08
-
13:17
-
12:58
-
12:11
-
11:44
-
11:11
-
10:24
-
09:28
-
06:12
-
04:45
-
00:44
- 11 февраля 2022
-
23:14
-
22:57
-
21:39
Партнерский контент