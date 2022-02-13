Дерек Брансон отреагировал на поражение от Джареда Каннонье

Американский боец смешанных единоборств в средней весовой категории Дерек Брансон проиграл американцу Джареду Каннонье на турнире UFC 271.
Брансон прокомментировал своё первое поражение после пяти побед подряд.
«Третий и четвёртый номер в мире. Я не справился. Уроки жизни. У меня всё хорошо, грустно, но жизнь даёт такие моменты. Я поднимусь ещё на один бой. Всем – благословений», – написал Брансон в своём «твиттере».
Напомним, Каннонье нокаутировал Брансона во 2-м раунде поединка в Хьюстоне.
Главным событием турнира UFC 271 станет титульный бой-реванш между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.
Напомним, сегодня в Хьюстоне (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 271 Андрей Орловский из Беларуси победил американца Джареда Вандеру. Это стало 22 победой Орловского.
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