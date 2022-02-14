Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик опубликовал новое видео в своём «инстаграме». На видеозаписи Усик пообщался с чемпионским поясом WBA Super, который ему наконец-то отправила организация.
«Малой, ну, добро пожаловать домой. Я отвезу тебя домой, ты познакомишься со своими братьями, которые тебя долго ждут. Единственное — наш брат где-то ходит. Цыгане его захватили, но мы его вызволим», — сказал Александр Усик на видео.
Напомним, последний поединок Усик провёл с представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
В профессиональном боксе Александр провёл 19 боёв, завершив их все победой. Из них 13 Усик выиграл нокаутом.
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