«Он совсем другой зверь». Сехудо считает, что Чимаев победит Адесанью

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо высказался по поводу известного шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. По его мнению, он тот, кто сможет забрать пояс пояс у Исраэля Адесаньи в среднем весе.
«Я не играю в азартные игры, но если бы я делал ставки, то поставил бы на Чимаева. Это тот человек, который остановит Исраэля Адесанью.
Если Адесанья сможет победить его, я заткнусь и извинюсь. Но если этот бой когда-нибудь случится, у меня есть Хамзат. Он совсем другой зверь», — написал Сехудо в своём «твиттере».
Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля Адесанья защитил пояс чемпиона в бою с австралийцем Робертом Уиттакером. Поединок продлился все пять раундов, однако все судьи отдали свой голос действующему чемпиону. Отметим, что для него это четвёртая успешная защита титула подряд.
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