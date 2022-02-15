«Он совсем другой зверь». Сехудо считает, что Чимаев победит Адесанью

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо высказался по поводу известного шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. По его мнению, он тот, кто сможет забрать пояс пояс у Исраэля Адесаньи в среднем весе.

«Я не играю в азартные игры, но если бы я делал ставки, то поставил бы на Чимаева. Это тот человек, который остановит Исраэля Адесанью.



Если Адесанья сможет победить его, я заткнусь и извинюсь. Но если этот бой когда-нибудь случится, у меня есть Хамзат. Он совсем другой зверь», — написал Сехудо в своём «твиттере».

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля Адесанья защитил пояс чемпиона в бою с австралийцем Робертом Уиттакером. Поединок продлился все пять раундов, однако все судьи отдали свой голос действующему чемпиону. Отметим, что для него это четвёртая успешная защита титула подряд.