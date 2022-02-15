Юсуф Раисов примет участие в Гран-при ACA

Российский боец смешанных единоборств Юсуф Раисов возвращается в ACA, подписав долгосрочный контракт с организацией. Как сообщил президент ACA Алексей Яценко, теперь он сразу войдёт в состав звездной восьмёрки «на выбывание». На счету 26-летнего многообещающего бойца, ранее выступавшего в ACA под псевдонимом Борз («Волк»), 18 побед при двух поражениях.
Ранее организация уже назвала имена трёх участников «восьмёрки»: россиянина Эдуарда Вартаняна, казахстанца Артёма Резникова и бразильца Хакрана Диаса. Состав пар будет определён в результате жеребьёвки. Суммарный призовой фонд турнира, который стартует весной, составит свыше $ 800 тыс.
Ранее стало известно, что в престижнейшем Гран-при легковесов ACA участие примет российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян.
- 15 февраля 2022
-
20:12
-
19:18
-
18:32
-
18:04
-
16:48
-
15:36
-
14:56
-
13:43
-
12:44
-
11:34
-
10:48
-
09:39
-
00:46
- 14 февраля 2022
-
23:45
-
22:55
-
21:46
-
20:46
-
19:10
-
18:37
-
17:53
-
16:42
-
15:42
-
15:07
-
14:38
-
13:42
-
12:59
-
11:59
-
11:32
-
10:46
-
09:59
-
06:53
-
00:43
-
00:00
- 13 февраля 2022
-
22:41
-
21:40