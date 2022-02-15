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Юсуф Раисов примет участие в Гран-при ACA

Юсуф Раисов примет участие в Гран-при ACA
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Российский боец смешанных единоборств Юсуф Раисов возвращается в ACA, подписав долгосрочный контракт с организацией. Как сообщил президент ACA Алексей Яценко, теперь он сразу войдёт в состав звездной восьмёрки «на выбывание». На счету 26-летнего многообещающего бойца, ранее выступавшего в ACA под псевдонимом Борз («Волк»), 18 побед при двух поражениях.

Ранее организация уже назвала имена трёх участников «восьмёрки»: россиянина Эдуарда Вартаняна, казахстанца Артёма Резникова и бразильца Хакрана Диаса. Состав пар будет определён в результате жеребьёвки. Суммарный призовой фонд турнира, который стартует весной, составит свыше $ 800 тыс.

Ранее стало известно, что в престижнейшем Гран-при легковесов ACA участие примет российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян.

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