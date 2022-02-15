Чимаев объяснил, что должен сделать Усман, чтобы превзойти Сен-Пьера
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о действующем обладателе титула UFC в полусреднем весе Камару Усмане и бывшем чемпионе промоушена в двух весовых категориях Жорже Сен-Пьере. По мнению Чимаева, Камару должен стать чемпионом в трёх весовых категориях, чтобы превзойти Сен-Пьера.
«Камару был чемпионом в одном весе, а Жорж делал это в двух или даже трёх весовых категориях, не так ли? Да, в двух. Так что, если Камару сделает то, что сделал Сен-Пьер, то сравняется с ним. А если добьётся большего, то превзойдёт его», — сказал Чимаев в интервью на канале RT Sport MMA в YouTube.
Ранее Чимаев поддержал соотечественника Илира Латифи в противостоянии с россиянином Алексеем Олейником.
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