Бой Вадима Немкова с Кори Андерсоном станет соглавным событием турнира Bellator 277
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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков встретится в финале Гран-при с Кори Андерсоном 15 апреля на турнире Bellator 277 в Сан-Хосе. Поединок станет соглавным событием вечера. Победитель получит приз $ 1 млн.
В главном поединке турнира встретятся чемпион полулёгкого веса Эй Джей Макки и Патрисио Фрейре.
В полуфинале Гран-при Bellator Немков победил кимурой Джулиуса Энгликаса, а Андерсон нокаутировал Райана Бейдера в первом раунде.
Ранее Немков не исключил, что может сменить весовую категорию или перейти в другой промоушен, сказав о том, что примет решение о дальнейшей карьере после того, как завершится Гран-при Bellator.
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