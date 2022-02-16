Бой Вадима Немкова с Кори Андерсоном станет соглавным событием турнира Bellator 277

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков встретится в финале Гран-при с Кори Андерсоном 15 апреля на турнире Bellator 277 в Сан-Хосе. Поединок станет соглавным событием вечера. Победитель получит приз $ 1 млн.

В главном поединке турнира встретятся чемпион полулёгкого веса Эй Джей Макки и Патрисио Фрейре.



В полуфинале Гран-при Bellator Немков победил кимурой Джулиуса Энгликаса, а Андерсон нокаутировал Райана Бейдера в первом раунде.

Ранее Немков не исключил, что может сменить весовую категорию или перейти в другой промоушен, сказав о том, что примет решение о дальнейшей карьере после того, как завершится Гран-при Bellator.