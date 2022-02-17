Ломаченко официально назначили претендентом на бой с Камбососом

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко официально стал претендентом в титульном бою с Джорджем Камбососом по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.
Украинец подписал контракт, согласно которому он будет обязан дать реванш Камбососу в случае победы в первом поединке.
Последнюю победу Ломаченко отпраздновал 12 декабря 2021 года, когда одолел представителя Ганы Ричарда Комми.
Камбосос провёл свой последний поединок в конце ноября 2021 года с Теофимом Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем на 14 августа из-за заражения Лопеса коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести поединок в эту дату также оказалось невозможно. Тогда бой перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.
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