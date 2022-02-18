Кастаньо получил травму в преддверии поединка с Чарло

Чемпион мира по версии WBO аргентинец Брайан Кастаньо получил травму в преддверии поединка с чемпионом мира по боксу по версиям WBA, WBC и IBF в первом среднем весе, американцем Джермеллом Чарло. Об этом информирует издание ESPN GB, ссылаясь на свои источники.



Сообщается, что Кастаньо получил небольшой разрыв правого бицепса во время спарринга и, таким образом, не сможет провести бой с Чарло 19 марта, который теперь может быть перенесён на более позднюю дату.

Повреждение Брайан получил ещё 10 дней назад. На восстановление ему потребуется три-четыре недели. При этом отмечается, что бой могут вообще не переносить. Существует вероятность, что кто-то из боксёров будет вынужден провести обязательную защиту.