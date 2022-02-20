Амир Хан — после поражения в бою с Келлом Бруком: думаю, это знак, что пора заканчивать
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, британец Амир Хан высказался о поражении, которое он потерпел в бою с соотечественником Келлом Бруком, намекнув на завершение карьеры.
«Я очень расстроен, ведь я провёл много тренировок. Но у меня просто не получилось, и я потерпел неудачу. Никакого неуважения к Келлу Бруку. Он действительно отлично выступил и сделал всё, что было нужно. Келл сегодня был в форме и великолепно боксировал.
40 боёв, два титула — хороший показатель. А сейчас мне просто нужно побыть с семьёй. Моя карьера подходит к концу. Такой спортивной страсти, как раньше, у меня уже нет. Думаю, это знак, что пора заканчивать. Однако ещё посмотрим. Сейчас я собираюсь пересмотреть видео боя», — приводит слова Хана boxingnews24.
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