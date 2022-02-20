Бывший российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу физического состояния своего брата Умара.
«Я не видел Умара 1,5 месяцев. Скоро он должен будет получить визу, за 10-11 дней до боя он должен быть здесь. Он, как правило, гоняет 8-9 килограмм. В этот раз он много гонять не будет, так как в этот раз UFC предложили провести в полулёгком весе.
Умар возвращается после травмы, он очень голоден. Он сейчас испытывает те же эмоции, что и я, я тоже рвал кресты. Я понимаю его ситуацию. Умар 5 марта будет возвращаться после тяжёлой травмы, посмотрим, клетка покажет», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире своего «инстаграма».
Напомним, следующим соперником Умара станет американский боец смешанных единоборств Брайан Келлехер. Бой состоится на турнире UFC 272 5 марта 2022 года.
Свой последний бой Умар провёл 20 января, победив представителя Казахстана Сергея Морозова.
- 20 февраля 2022
-
23:52
-
23:36
-
23:23
-
22:45
-
21:42
-
20:41
-
19:36
-
18:48
-
17:34
-
16:44
-
16:05
-
14:56
-
13:59
-
13:24
-
12:34
-
11:53
-
11:24
-
10:55
-
10:11
-
09:32
-
07:35
-
06:51
-
06:44
-
06:13
-
05:13
-
04:56
-
04:45
-
02:37
-
00:58
-
00:02
- 19 февраля 2022
-
22:50
-
21:11
-
20:52
-
19:48
-
18:48