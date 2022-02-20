Бывший российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу физического состояния своего брата Умара.

«Я не видел Умара 1,5 месяцев. Скоро он должен будет получить визу, за 10-11 дней до боя он должен быть здесь. Он, как правило, гоняет 8-9 килограмм. В этот раз он много гонять не будет, так как в этот раз UFC предложили провести в полулёгком весе.



Умар возвращается после травмы, он очень голоден. Он сейчас испытывает те же эмоции, что и я, я тоже рвал кресты. Я понимаю его ситуацию. Умар 5 марта будет возвращаться после тяжёлой травмы, посмотрим, клетка покажет», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире своего «инстаграма».

Напомним, следующим соперником Умара станет американский боец смешанных единоборств Брайан Келлехер. Бой состоится на турнире UFC 272 5 марта 2022 года.



Свой последний бой Умар провёл 20 января, победив представителя Казахстана Сергея Морозова.