Появилась новая информация по травме Бенеила Дариуша

Инсайдер ESPN Бретт Окамото раскрыл новые подробности по поводу травмы бразильского бойца UFC Бенеила Дариуша, который был вынужден сняться с поединка против россиянина Ислама Махачева.
«По словам Бенеила Дариуша, он посетил четырёх врачей по поводу перелома малоберцовой кости. Трое предложили физиотерапию, один посоветовал операцию. На данный момент он проходит физиотерапию и пытается избежать операции. Пока нет точных сроков его возвращения, но отсутствие операции — это хорошая новость», — написал Окамото в своём «твиттере».
Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, единогласным решением судей победив Тони Фергюсона.
Бенеила в поединке с Махачевым заменит Бобби Грин. Последний бой Грин провёл 13 февраля, победив судейским решением Насрата Хакпараста. Всего на его счету 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.
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