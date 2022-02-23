Появилась новая информация по травме Бенеила Дариуша

Инсайдер ESPN Бретт Окамото раскрыл новые подробности по поводу травмы бразильского бойца UFC Бенеила Дариуша, который был вынужден сняться с поединка против россиянина Ислама Махачева.

«По словам Бенеила Дариуша, он посетил четырёх врачей по поводу перелома малоберцовой кости. Трое предложили физиотерапию, один посоветовал операцию. На данный момент он проходит физиотерапию и пытается избежать операции. Пока нет точных сроков его возвращения, но отсутствие операции — это хорошая новость», — написал Окамото в своём «твиттере».

Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, единогласным решением судей победив Тони Фергюсона.



Бенеила в поединке с Махачевым заменит Бобби Грин. Последний бой Грин провёл 13 февраля, победив судейским решением Насрата Хакпараста. Всего на его счету 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.