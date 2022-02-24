А. Емельяненко победил Монсона в бою на голых кулаках в главном событии на Hardcore FC

В Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся бойцовский вечер промоушена Hardcore FC «Россия против США», в главном событии которого сошлись 40-летний российский боец Александр Емельяненко и 51-летний уроженец США Джефф Монсон, имеющий российское гражданство.

В результате 3-раундового поединка победу решением судей одержал Александр Емельяненко. Отметим, что бой проходил на голых кулаках. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА, тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

В других поединках основного карда турнира Тимур Слащинин победил Фабио Мальдонадо, Сослан Асбаров нокаутировал Алекса Николсона в третьем раунде, Мухамед «Киборг» Колмыков решением судей победил Янси Сильву, Виталий Бодров решением судей победил Джозефа Суэро, Константин «Русский медведь» Ерохин техническим нокаутом победил Роберта «Разрушителя» Морроу.