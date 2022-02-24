А. Емельяненко опубликовал фото после победы над Монсоном

40-летний российский боец Александр Емельяненко опубликовал новое фото после победы над 51-летним уроженцем США Джеффом Монсоном в главном бою турнира на голых кулаках – Hardcore FC.



«Ну что, как вам бой?» — подписал Емельяненко фото в своём «инстаграме».

В результате 3-раундового поединка победу решением судей одержал Александр Емельяненко. Отметим, что бой проходил на голых кулаках. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА, тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.



В других поединках основного карда турнира Тимур Слащинин победил Фабио Мальдонадо, Сослан Асбаров нокаутировал Алекса Николсона в третьем раунде, Мухамед «Киборг» Колмыков решением судей победил Янси Сильву, Виталий Бодров решением судей победил Джозефа Суэро, Константин «Русский медведь» Ерохин техническим нокаутом победил Роберта «Разрушителя» Морроу.